Nigeria : 476 points bancaires ont fermé en trois ans

Le réseau bancaire physique du Nigeria a perdu 476 agences et centres de services en espèces entre 2022 et 2025. Le total national est passé de 5 410 à 4 934 points, soit une baisse de 8,8 %.

Le Nigeria a perdu 476 points bancaires physiques entre 2022 et 2025, selon le Bulletin statistique 2025 de la Banque centrale du Nigeria publié le 7 septembre. Le réseau d’agences et de centres de services en espèces est passé de 5 410 à 4 934 implantations, soit une baisse de 8,8 % en trois ans.

La contraction s’est nettement accélérée au cours des deux dernières années. Le total est tombé à 5 373 points en 2023, puis à 5 144 en 2024 et 4 934 en 2025. Sur les 476 implantations disparues depuis 2022, 439, soit plus de 92 %, l’ont été en 2024 et 2025.

Lagos concentre la plus forte baisse en valeur absolue. L’État est passé de 1 602 points en 2022 à 1 444 en 2025, soit 158 de moins. Il conserve néanmoins près de 29 % du réseau bancaire physique recensé dans le pays. Dans le Territoire de la capitale fédérale, le nombre d’implantations a reculé de 400 à 362 sur la même période.

Le recul est plus brutal dans certains États moins dotés. Ekiti est passé de 107 points bancaires à 57, une chute de 46,7 %. Enugu en a perdu 44 et Oyo 41 entre 2022 et 2025, selon les données de la Banque centrale reprises par plusieurs médias nigérians.

La réduction du réseau physique ne s’est pas accompagnée d’une baisse comparable du nombre d’établissements recensés. La Banque centrale comptait 32 banques en 2022, 35 en 2024 et 34 en 2025. Le nombre de succursales à l’étranger est resté limité à deux.

Depuis le 1er janvier 2026, la Banque centrale applique par ailleurs de nouvelles règles sur les opérations en espèces afin de réduire les coûts de gestion du cash et de favoriser davantage les canaux de paiement électroniques. Ces mesures sont postérieures aux données de fermeture arrêtées à 2025 et ne permettent donc pas, à elles seules, d’expliquer le recul observé sur les trois années précédentes.