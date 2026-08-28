Ghana : Mahama lance un complexe de parking et d’hôtels à l’aéroport d’Accra

Le président ghanéen John Dramani Mahama a lancé le 27 août à l’aéroport international d’Accra un projet autour du Terminal 3 comprenant environ 2 030 places de stationnement couvertes, deux hôtels et une passerelle piétonne.

Le président ghanéen John Dramani Mahama a lancé le 27 août 2026, à l’aéroport international d’Accra, la construction d’un complexe de parking et d’hôtels destiné à accroître la capacité autour du Terminal 3, sur fond de hausse du trafic passagers.

Le chantier prévoit un ouvrage de sept niveaux offrant environ 2 030 places de stationnement couvertes. Le projet comprend aussi deux hôtels, une passerelle piétonne vers le Terminal 3, des espaces de restauration et de commerce, des bureaux, un sky lounge et un observatoire sur les mouvements d’avions.

Selon John Dramani Mahama, le trafic passagers de la plateforme est passé de 1,8 million en 2022 à 2,5 millions en 2025. Le chef de l’État a présenté cette nouvelle infrastructure comme un moyen de décongestionner la zone du Terminal 3 et de soutenir l’ambition du Ghana de renforcer son rôle de hub aérien.

La Ghana Airports Company Limited (GACL) avait annoncé le 19 juillet la fermeture du parking du Terminal 3 à compter du 20 juillet pour permettre ce réaménagement. L’exploitant avait précisé qu’une aire annexe de plus de 600 véhicules devait assurer le stationnement pendant les travaux.