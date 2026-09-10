Ghana : le régulateur minier prépare des planchers de salaires et d’offres

La Commission des minerais du Ghana prépare des seuils minimums de rémunération et d’appels d’offres pour les sous-traitants miniers, afin de limiter les offres trop basses et de protéger les conditions de travail.

La Commission des minerais du Ghana prépare des planchers de rémunération et des seuils minimums pour les appels d’offres des entreprises de sous-traitance minière, a indiqué jeudi 10 septembre 2026 son directeur du contenu local, Ben Birch-Mensah. Le régulateur veut éviter que la concurrence par les prix ne dégrade les salaires, la sécurité et la capacité des prestataires à exécuter les contrats.

Cette réforme accompagne le durcissement de la politique de contenu local dans le secteur extractif. Selon Reuters, le Ghana a demandé aux groupes miniers de confier les opérations de surface, notamment le dynamitage, le chargement et le transport, à des entreprises détenues par des Ghanéens, tandis que les activités souterraines doivent passer par des coentreprises comptant au moins 50 % de participation locale d’ici au 31 décembre 2026.

Ben Birch-Mensah a expliqué que le régulateur travaillait à un niveau de rémunération en dessous duquel les sous-traitants ne pourraient pas descendre. Un dispositif distinct doit également fixer des références minimales pour les offres financières, après des cas où des entreprises auraient proposé des prix trop faibles pour couvrir durablement leurs coûts d’exploitation.

La mesure répond aussi aux inquiétudes exprimées par des travailleurs du secteur, qui redoutent des rémunérations plus faibles et une moindre sécurité de l’emploi avec le recours accru à la sous-traitance. La Chambre des mines du Ghana conteste le caractère obligatoire de certaines opérations externalisées, mais elle soutient l’idée de seuils destinés à empêcher une sous-enchère susceptible d’affecter la formation, les conditions de travail et la sécurité.

Le contenu local au cœur de la réforme

La Commission des minerais présente depuis plusieurs mois le renforcement de la participation ghanéenne comme l’un des axes prioritaires de sa politique. Sur son site officiel, elle rappelle que le cadre de contenu local vise à créer des emplois, développer les entreprises nationales et accroître leur capacité à accéder aux contrats de l’industrie minière, dans le cadre notamment de la loi minière et des règles sur le contenu local.

En février, le régulateur avait également annoncé de nouvelles mesures pour accroître la propriété et le contrôle ghanéens dans le secteur. Le gouvernement affirme vouloir faire de la sous-traitance et de l’approvisionnement locaux des instruments de création de valeur, tout en maintenant les exigences techniques, environnementales et de sécurité imposées aux opérateurs.

Ben Birch-Mensah a précisé que l’échéance de décembre 2026 pour la mise en conformité avec les règles de sous-traitance locale restait « non négociable ». Il a cité Newmont, Zijin et Ghana Manganese Company parmi les groupes qui n’avaient pas encore achevé leur mise en conformité, tandis qu’un comité doit encore arrêter les modalités précises des futurs planchers de salaires et de prix.