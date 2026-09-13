Ghana : un quai supplémentaire à Tema pour éviter une nouvelle hausse du ciment

Le gouvernement ghanéen a obtenu un quai temporaire supplémentaire au port de Tema pour accélérer le déchargement du clinker et réduire les surcoûts qui pèsent sur les cimentiers.

Le gouvernement ghanéen a obtenu un quai temporaire supplémentaire au port de Tema pour accélérer le déchargement du clinker et limiter les surcoûts qui menacent de se répercuter sur le prix du ciment. La mesure a été arrêtée après une réunion d’urgence et une visite du port vendredi 11 septembre 2026.

La Chambre des fabricants de ciment du Ghana (COCMAG) avait annoncé au début du mois une surcharge temporaire de 12 cedis par sac, dont 10 cedis hors taxes, pour couvrir une partie des frais de surestaries liés aux retards des navires transportant du clinker. Selon l’organisation professionnelle, le temps d’attente moyen est passé d’environ sept jours en janvier à 30 jours ou davantage en août.

COCMAG estime que les surestaries supportées par l’ensemble du secteur ont atteint entre 45 et 50 millions de dollars sur les huit premiers mois de 2026. La chambre présente la surcharge comme une mesure temporaire, prévue jusqu’au 31 décembre et soumise à un suivi mensuel.

La Ghana Ports and Harbours Authority (GPHA) conteste toutefois l’idée que la congestion portuaire suffise, à elle seule, à expliquer une hausse des prix. L’autorité estime que le coût du clinker dépend aussi de la planification des navires, de la capacité de transport routier, de la vitesse de déchargement et d’autres facteurs commerciaux.

Un dispositif d’urgence au port de Tema

Le quai supplémentaire doit permettre de résorber plus rapidement la file des navires de clinker. La ministre du Commerce, de l’Agribusiness et de l’Industrie, Elizabeth Ofosu-Adjare, et le ministre des Transports, Joseph Bukari Nikpe, ont demandé à la GPHA et aux autres acteurs de réduire les délais de traitement et d’évacuation des cargaisons.

La GPHA affirme avoir déjà achevé des travaux de dragage dans la zone des cargaisons en vrac. Les postes 13 et 14 offrent désormais des profondeurs permettant l’accueil de navires plus importants, une évolution qui doit, selon l’autorité portuaire, améliorer les économies d’échelle pour les importateurs de clinker.

L’autorité rappelle aussi que les postes affectés au ciment et au clinker doivent rester séparés des opérations liées aux produits alimentaires pour des raisons de sécurité et d’hygiène. Elle pousse parallèlement les cimentiers à renforcer leurs capacités de transport terrestre afin que les cargaisons quittent plus vite les quais après leur déchargement.

Le ministère ghanéen des Transports avait déjà engagé, le 7 septembre, des discussions avec les opérateurs de Tema pour accélérer les procédures de dédouanement et réduire la congestion. Le nouveau quai temporaire s’ajoute à ces mesures alors que la période de forte activité du port doit se poursuivre jusqu’en octobre.