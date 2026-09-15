Thebe Magugu revient chez Woolworths avec « Lineage », entre mode et parfum

Lancée en Afrique du Sud pour Heritage Month, la collaboration déploie trois capsules de prêt-à-porter féminin et une fragrance autour des héritages visuels du pays.

Depuis le 10 septembre, Thebe Magugu a remis son nom dans les rayons de Woolworths en Afrique du Sud avec « Lineage », une collaboration pensée en trois lancements. Le projet associe prêt-à-porter féminin et parfum exclusif, avec l’ambition d’inscrire les héritages sud-africains dans une garde-robe contemporaine.

Pour le créateur de Kimberley, ce retour chez Woolworths a une dimension particulière. Il avait déjà travaillé avec l’enseigne via StyleBySA avant de remporter en 2019 le prix LVMH pour les jeunes créateurs. Dans cette nouvelle série, motifs, coupes et matières sont conçus comme des points de rencontre entre traditions et usages modernes.

Les premières pièces jouent sur ce contraste sans basculer dans le costume patrimonial. Écharpes imprimées, vêtements structurés et détails graphiques sont présentés comme des éléments à porter au quotidien. Woolworths décrit notamment le foulard de la collection comme une pièce qui peut se nouer sur la tête, autour du cou ou à la taille.

Le parfum prolonge la collection au-delà du vêtement. GQ South Africa et Woolworths présentent Lineage comme un univers commun où mode et fragrance avancent ensemble, au fil de trois sorties. L’ensemble se dévoile par étapes pendant le Heritage Month sud-africain plutôt qu’en une capsule unique.

Le lancement a été présenté au flagship Woolworths du Mall of Africa, à Midrand. TimesLIVE rapporte que la collaboration y a été dévoilée devant des invités du secteur de la mode et qu’une jupe de la première sélection était déjà épuisée en ligne au moment de sa couverture.

Magugu définit sa maison comme un label sud-africain qui associe honneur culturel, nouveauté et vêtements pensés pour la vie quotidienne. Lineage est disponible dans une sélection de magasins Woolworths et sur le site de l’enseigne, avec des sorties successives prévues dans le cadre de la collaboration.