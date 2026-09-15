Albinisme, ces changements de peau qui méritent un avis médical

En Afrique du Sud, septembre est consacré à la sensibilisation à l’albinisme. Une occasion de rappeler quels changements cutanés doivent être montrés rapidement à un professionnel de santé et comment mieux protéger la peau des UV.

Une plaie qui refuse de cicatriser, une zone qui saigne ou forme des croûtes à répétition, une tache qui change d’aspect. Glamour South Africa remet ces signes en lumière ce 14 septembre, pendant le mois sud-africain de sensibilisation à l’albinisme. Leur persistance ou leur évolution justifie un avis médical.

Le risque est particulièrement surveillé en Afrique subsaharienne. Le programme de recherche sur l’albinisme de l’Agence internationale de recherche sur le cancer, rattachée à l’OMS, souligne que la faible quantité de mélanine réduit la protection naturelle face aux ultraviolets. Dans la région, où l’exposition solaire est élevée, le risque de cancer cutané est accru chez les personnes vivant avec l’albinisme, alors que ces cancers se soignent souvent bien lorsqu’ils sont détectés tôt.

La protection quotidienne compte donc aussi en dehors des journées de plage. Le NHS conseille un écran solaire à indice élevé, d’au moins SPF 30, ainsi que l’ombre, des vêtements couvrants, un chapeau et des lunettes de soleil. L’American Academy of Dermatology recommande elle aussi un produit à large spectre, résistant à l’eau, avec un SPF 30 ou plus sur les zones découvertes, à renouveler toutes les deux heures lorsqu’on reste dehors.

Une attention particulière peut être portée aux zones exposées en permanence, notamment le visage, les oreilles, le cou, le cuir chevelu lorsque les cheveux sont très courts, les avant-bras et le dessus des mains. La Cancer Association of South Africa rappelle que la protection vestimentaire complète l’écran solaire et qu’un produit solaire ne dispense pas de chercher l’ombre.

L’auto-observation ne remplace pas l’examen d’un professionnel. Une lésion nouvelle, une plaie qui ne guérit pas, une zone qui saigne, forme des croûtes ou change rapidement d’aspect doivent être montrées à un médecin ou à un dermatologue. Le NHS insiste sur le fait qu’un cancer de la peau est plus facile à traiter lorsqu’il est identifié tôt.

Pour les personnes vivant avec l’albinisme, la prévention passe aussi par des examens réguliers de la peau lorsqu’ils sont accessibles, surtout après des expositions solaires répétées ou en cas de lésion déjà suivie. En Afrique du Sud, CANSA recommande une surveillance régulière et une protection renforcée à l’extérieur.