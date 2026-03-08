Ghana : trois Casques bleus ghanéens blessés au Liban, Accra saisit l’ONU

Trois militaires ghanéens affectés à la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) ont été blessés vendredi 6 mars 2026 lors d’une attaque survenue dans le sud du pays. L’incident a suscité une réaction officielle d’Accra dès le lendemain.

Le samedi 7 mars 2026, Samuel Okudzeto Ablakwa, le ministre ghanéen des Affaires étrangères, a adressé une protestation formelle aux Nations unies, demandant des éclaircissements sur les circonstances ayant conduit aux blessures des soldats ghanéens.

Dans sa démarche, le Ghana a condamné sans équivoque cette agression et réaffirmé son attachement à la protection des contingents envoyés sous mandat onusien. Le gouvernement insiste sur la nécessité de garantir la sécurité des personnels engagés dans les opérations de maintien de la paix.

Accra exige par ailleurs que les faits fassent l’objet d’une instruction rigoureuse afin d’identifier les responsabilités et d’en prévenir le renouvellement.

Exigences diplomatiques et enjeux pour la Finul

Le ministère ghanéen a demandé l’ouverture d’une enquête à la fois rapide, exhaustive et conduite de façon indépendante et transparente, soulignant l’importance d’une réponse claire de la part de la communauté internationale et des autorités compétentes au Liban.

L’incident rappelle les risques auxquels sont exposés les contingents de maintien de la paix opérant dans des zones de tension. Le rôle de la Finul — chargée de surveiller la cessation des hostilités et d’assurer la sécurité le long de la frontière sud — rend chaque attaque contre ses membres d’autant plus sensible sur le plan diplomatique.

Les autorités ghanéennes attendent désormais des informations précises sur l’origine de l’attaque et sur les mesures prises pour protéger les soldats encore déployés sur le terrain, tout en demandant que la lumière soit faite rapidement sur cette affaire.