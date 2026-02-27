Ghana : Accra estime que 272 Ghanéens ont été «attirés» sur le front ukrainien, dont 55 tués

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le chef de la diplomatie ghanéenne, Samuel Okudzeto Ablakwa, a fait savoir sur X que, selon ses estimations, quelque 272 ressortissants du Ghana auraient été entraînés dans le conflit opposant la Russie et l’Ukraine, et qu’environ 55 d’entre eux auraient perdu la vie.

Au cours de la semaine, M. Ablakwa s’est rendu à Kiev pour rencontrer des représentants ukrainiens. L’un des sujets abordés lors de ces entretiens portait sur le sort de deux Ghanéens actuellement détenus en tant que prisonniers de guerre.

Les deux personnes en question auraient été appréhendées sur le front, après avoir été impliquées dans les combats au sein des rangs alignés du côté russe, a précisé le ministre.

Le message du ministre, publié le 27 février 2026 à 13h06, a relancé les interrogations sur la présence de citoyens ghanéens dans ce théâtre d’opérations et sur les circonstances qui les ont conduits à s’y engager.

Enjeux diplomatiques et humanitaires

La démarche conduite par le ministre à Kiev vise, selon ses déclarations, à obtenir des informations et des garanties concernant la situation des détenus et à explorer les voies possibles pour leur prise en charge. Elle souligne aussi la préoccupation des autorités ghanéennes face aux effets de ce conflit sur leurs ressortissants.

Ces révélations mettent en lumière la complexité des flux de combattants étrangers et posent des questions sur les mécanismes de protection et de rapatriement des citoyens impliqués dans des conflits extérieurs, ainsi que sur la nécessité d’un suivi diplomatique accru.