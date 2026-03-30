Ghana: Otto Addo promet une réaction contre l’Allemagne après la débâcle face à l’Autriche

Le sélectionneur des Black Stars, Otto Addo, a affiché une grande confiance quant à la capacité de son équipe à relever la tête lors du match amical contre l’Allemagne, programmé lundi 30 mars. Ce rendez-vous marque la dernière sortie de la sélection ghanéenne durant la fenêtre internationale de mars.

Les hommes d’Addo se rendront à Stuttgart pour affronter l’Allemagne, après avoir concédé une lourde défaite 5-1 face à l’Autriche à Vienne. Ce revers cinglant a relancé les interrogations sur la préparation des Black Stars en vue de la Coupe du monde 2026.

Malgré ce résultat préoccupant, le technicien reste persuadé que son groupe a tiré les enseignements nécessaires et peut proposer une prestation plus solide dans ce nouvel affrontement.

Analyse, travail et dernières retouches

Avant le déplacement en Allemagne, Addo a expliqué aux journalistes que la lourde contre-performance contre l’Autriche avait été scrutée avec attention. « Ce match a été une grande déception pour nous », a-t-il admis, ajoutant que l’équipe avait longuement décortiqué les erreurs commises et multiplié les échanges pour corriger le tir.

Le sélectionneur a reconnu la supériorité de l’adversaire mais s’est montré optimiste quant à la capacité des siens à contenir et gérer la confrontation. Selon lui, la préparation est désormais achevée et la dernière séance a servi à peaufiner les automatismes et à ajuster les derniers détails avant l’entrée sur le terrain.