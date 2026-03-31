Ghana : Otto Addo limogé à deux mois du Mondial 2026

La nuit dernière, la Fédération ghanéenne de football (GFA) a annoncé la révocation immédiate d’Otto Addo, décision qui a pris de court observateurs et supporters à un peu plus de deux mois du début de la Coupe du Monde 2026. Ce départ marque une rupture nette entre l’encadrement technique et les dirigeants alors que l’équipe nationale se préparait pour le rendez-vous planétaire.

Les faibles résultats enregistrés ont été déterminants dans ce choix. Sous la houlette d’Addo, les Black Stars n’ont empoché que deux succès lors des douze dernières confrontations, un bilan que la fédération a estimé incompatible avec l’objectif d’aborder la compétition dans de bonnes dispositions. Selon les autorités, la formation stagnait plutôt que de gagner en rythme et en confiance.

Dans son communiqué officiel, la GFA a rendu hommage au travail accompli par le sélectionneur avant d’insister sur la nécessité d’un « cap technique » renouvelé pour relancer le collectif. Aucun nom n’a encore été dévoilé pour lui succéder, ce qui place les responsables ghanéens face à une période de décisions rapides et sensibles.

À la recherche d’un nouveau souffle

La prochaine étape consistera à mettre en place un staff capable d’ajuster tactiquement l’équipe et de restaurer l’unité autour du projet sportif. Le temps est compté pour organiser des rassemblements, finaliser la liste des joueurs et préparer des schémas de jeu fiables avant le départ pour la compétition.

Au-delà du simple remplacement du technicien, c’est l’équilibre du groupe — moral des cadres, intégration des jeunes et gestion des automatismes — qui sera scruté. Les responsables fédéraux devront concilier urgence et réflexion pour ne pas désorganiser davantage un collectif dont la mission est d’aller chercher un parcours ambitieux sur la scène mondiale.