Ghana: depuis ce lundi 28 mars, le port du masque n’est plus obligatoire

Le président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a annoncé qu’à partir du lundi 28 mars 2022, le port du masque facial ne sera plus obligatoire au Ghana. Une mesure décidée suite à la levée de certaines restrictions liées au coronavirus.

Au Ghana, le Président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a ordonné qu’à partir du lundi 28 mars 2022, le port de masque comme mesure préventive pour le COVID-19 dans les lieux publics ne soit plus obligatoire. La révocation de l’obligation du port du masque a été annoncée par le Président Akufo-Addo dans son 28ème discours à la Nation, dimanche 27 mars 2022.

Dans son discours, le Président a également annoncé des révisions d’autres mesures de prévention du COVID-19 existantes. Celles-ci comprennent un retour à la pleine capacité des activités en personne telles que les services religieux, les mosquées, les conférences, les ateliers, les fêtes privées, les événements, les cinémas et les théâtres, à condition que le public et tous les participants soient entièrement vaccinés.

En outre, le président Akufo-Addo a également ordonné que les fonctions en plein air et les événements sportifs, les lieux de divertissement, les rassemblements politiques et les funérailles puissent reprendre à plein régime, à condition que toutes les personnes participant à ces événements soient entièrement vaccinées sur place. Il a déclaré que des points de lavage et de désinfection des mains doivent être mis à la disposition des personnes vaccinées sur les lieux où se déroulent les événements à plein régime.

« En effet, au vendredi 25 mars 2022, le nombre total de cas actifs s’élevait à 72. Il n’y a pas de personnes gravement malades ou en état critique. Nos centres de traitement COVID-19 sont vides, et la quatrième vague semble être terminée. À ces très faibles cas déclarés s’ajoute l’amélioration considérable de la disponibilité et de l’utilisation des vaccins par la population. » a déclaré le président ghanéen.

« Bien que nous n’ayons pas atteint notre objectif national de couverture vaccinale, il est important de noter que des couvertures vaccinales raisonnables ont été atteintes dans les foyers d’infection … Étant donné que les pays de la Communauté de la CEDEAO, en particulier nos pays voisins, enregistrent actuellement, comme nous, des niveaux d’infection très bas et qu’un grand nombre de nos concitoyens sont vaccinés, et sur les conseils du groupe de travail national sur le COVID-19 et des experts de la santé, j’ai pris la décision de réviser les restrictions relatives au COVID-19, promulguées dans le cadre de l’E.I. 64 « , a déclaré Nana Addo Dankwa AKUFO-ADDO, également président en exercice de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).