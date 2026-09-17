Ghana : 450 000 ménages couverts par les aides LEAP revalorisées

Le Ghana porte à 450 000 ménages la couverture de son programme LEAP et applique depuis septembre une nouvelle grille de transferts en espèces comprise entre 380 et 630 cedis par cycle.

Le Ghana a porté à 450 000 ménages la couverture du programme Livelihood Empowerment Against Poverty (LEAP), avec de nouveaux montants de transferts en espèces appliqués depuis septembre 2026. Les deux premiers cycles de paiement de l’année ont commencé à être versés ensemble le 14 septembre aux foyers retenus après la réévaluation nationale.

La nouvelle grille prévoit des allocations comprises entre 380 et 630 cedis par cycle, selon la taille du ménage et la présence d’une personne vulnérable. Les bénéficiaires reçoivent ces transferts tous les deux mois, et les deux cycles actuellement versés sont payés en une seule fois.

La ministre ghanéenne du Genre, de l’Enfance et de la Protection sociale, Agnes Naa Momo Lartey, a indiqué que le plafond du programme était passé de 350 000 à 450 000 ménages. La réévaluation a permis d’identifier les foyers qui restent éligibles et ceux qui ne répondent plus aux critères de pauvreté et de vulnérabilité.

Selon le ministère, le dispositif s’appuie sur les données du Ghana National Household Registry afin de mieux cibler les transferts. Les ménages déjà évalués mais dont l’enregistrement biométrique n’est pas encore achevé doivent être intégrés progressivement au dispositif d’ici la fin de 2026.

Le LEAP, lancé en 2008, verse une aide monétaire régulière aux ménages considérés comme extrêmement pauvres et vulnérables. Le programme est administré par le ministère du Genre, de l’Enfance et de la Protection sociale et couvre les 261 districts métropolitains, municipaux et de district du pays.