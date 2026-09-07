Ghana : la vérification biométrique des cartes SIM démarrera avant fin 2026

Le Ghana prévoit de lancer avant la fin de 2026 la vérification biométrique dans son nouveau dispositif d’enregistrement des cartes SIM, après l’adoption du cadre réglementaire par le Parlement.

Le Ghana prévoit de commencer avant la fin de 2026 la vérification biométrique dans le cadre de son nouveau dispositif d’enregistrement des cartes SIM. Le ministre de la Communication, des Technologies numériques et de l’Innovation, Samuel Nartey George, a annoncé lundi 7 septembre que le Parlement avait adopté l’instrument législatif nécessaire et que le régulateur devait désormais préparer le lancement opérationnel.

Le nouveau système doit relier chaque numéro de téléphone à une identité vérifiée et renforcer la traçabilité des abonnés. La National Communications Authority (NCA) et la National Identification Authority (NIA) doivent assurer la mise en œuvre technique, avec un contrôle d’identité plus poussé que lors des précédentes campagnes d’enregistrement.

La réforme répond à des failles relevées dans la base existante. Lors d’un exercice de validation mené du 17 au 26 juin 2025, la NCA et la NIA avaient identifié des enregistrements impossibles à vérifier, des informations d’identité incorrectes, des données biométriques non vérifiables et des incohérences entre les bases de données.

Le dispositif annoncé doit également faciliter la détection et le blocage des appareils volés ou illégaux grâce au Central Equipment Identity Register. La NCA avait indiqué en mars que la nouvelle architecture devait privilégier à la fois la sécurité des réseaux, la lutte contre la fraude et la simplicité du parcours pour les abonnés.

Une nouvelle étape après la campagne lancée en 2021

La précédente campagne d’enregistrement avait commencé le 1er octobre 2021. En octobre 2022, environ 28,96 millions de cartes SIM avaient été reliées à des Ghana Cards, mais 18,93 millions seulement avaient achevé les deux étapes du processus. L’exercice avait pris fin le 31 mai 2023 après plusieurs prolongations.

La nouvelle formule change aussi la logique du dispositif : les autorités veulent enregistrer les numéros individuels et les rattacher à une identité vérifiée, plutôt que de se concentrer uniquement sur la carte SIM. Samuel Nartey George avait précisé en mars que les abonnés ne devraient pas supporter le coût de l’enregistrement, les prestations de la NIA devant être prises en charge par les opérateurs de télécommunications.

Le calendrier détaillé et les modalités pratiques pour les abonnés doivent encore être précisés par la NCA. L’annonce du 7 septembre fixe toutefois une échéance : le régulateur est attendu sur le démarrage de la vérification biométrique avant la fin de l’année 2026.