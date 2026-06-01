Gestion à l’ANAN: la PRMP Yves Bogninou placée sous mandat de dépôt par la CRIET

​L’affaire qui secoue depuis plusieurs jours l’Agence Nationale de l’Alimentation et de la Nutrition (ANAN) vient de connaître un tournant judiciaire majeur.

Selon les informations de Le Potentiel, Yves Bogninou, Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de ladite agence, a été placé sous mandat de dépôt à l’issue de sa comparution devant le Procureur spécial de la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET). Ce face-à-face décisif s’est tenu le 22 mai 2026.

​Dans le même dossier, deux autres personnes poursuivies ont également été présentées à la juridiction spéciale de Cotonou. Contrairement à la PRMP, elles ont toutefois été laissées en liberté provisoire. Ces deux prévenus feront l’objet de poursuites sans mandat de dépôt en attendant la suite de la procédure judiciaire.

D’après des sources proches du dossier, les faits reprochés aux différents mis en cause sont étroitement liés à la gestion de dossiers relevant des activités de l’ANAN, l’institution publique précisément chargée de la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’alimentation et de nutrition au Bénin.

​Une procédure ouverte après l’intervention de la BEF

​Les déboires judiciaires d’Yves Bogninou ont débuté une semaine plus tôt avec son interpellation par les éléments de la Brigade Économique et Financière (BEF) le 15 mai 2026. À l’époque, son arrestation surprise avait suscité de nombreuses interrogations et une vive inquiétude dans les milieux administratifs ainsi que dans le secteur de la commande publique.

​Après avoir passé plusieurs jours en garde à vue dans les locaux de cette brigade spécialisée dans la lutte contre les infractions économiques et financières, le responsable des marchés publics de l’ANAN a finalement été transféré et présenté au parquet spécial de la CRIET. C’est cette audition qui a scellé son incarcération provisoire.

L’affaire, qui continue de faire grand bruit, devrait être examinée sur le fond dans les prochains jours devant la cour spécialisée.