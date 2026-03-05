Gérard Depardieu, figure du cinéma français et international, fait l’objet d’une large attention médiatique depuis plusieurs années en raison de multiples accusations et d’une condamnation récente. En mai 2025, il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour des agressions sexuelles commises sur le tournage du film Les Volets Verts, selon Le Monde. Parallèlement, une dizaine de femmes ont porté des accusations de violences sexistes et sexuelles dans des enquêtes publiées par Mediapart et d’autres médias, et plusieurs plaintes pour viol et agressions ont été déposées depuis 2018.

Né à Châteauroux, Gérard Depardieu s’est imposé dès les années 1970 comme un acteur au registre étendu. Il s’est fait connaître au grand public avec Les Valseuses (1974), aux côtés de Miou-Miou, film réalisé par Bertrand Blier qui a contribué à sa notoriété. Au cours d’une carrière prolifique, il a joué dans plus de 160 productions et a été nommé quinze fois aux César, récompense qu’il a remportée deux fois : pour son interprétation dans Cyrano de Bergerac et pour Le Dernier Métro, film de François Truffaut.

Son répertoire va de la comédie populaire — incarnations diverses telles qu’Obélix — aux rôles dramatiques salués par la critique, en passant par des collaborations récurrentes avec des auteurs comme Bertrand Blier (Buffet Froid, Tenue de soirée). Ces éléments de carrière continuent d’être cités comme références de son parcours artistique malgré la controverse entourant sa personne.

Accusations judiciaires et liens politiques

La première plainte très médiatisée remonte à 2018 lorsque l’actrice Charlotte Arnould accuse Gérard Depardieu de viols à deux reprises. Depuis, d’autres femmes ont porté plainte ou raconté des faits présumés remontant à différentes périodes : la journaliste Ruth Baza a déclaré avoir déposé une plainte pour un viol supposé en 1995, Hélène Darras a signalé des agressions sexuelles remontant à 2007, et en 2021 deux femmes ont accusé l’acteur d’agressions sexuelles commises sur un tournage.

Les publications et les enquêtes ont alimenté un dossier médiatique dense, aboutissant à des procédures judiciaires multiples et, en mai 2025, à une condamnation prononcée par une juridiction française pour des agressions sexuelles liées au tournage des Volets Verts, selon Le Monde. Le jugement mentionné dans la presse prévoit une peine d’emprisonnement avec sursis.

Outre les affaires judiciaires, la vie publique de Gérard Depardieu est marquée par ses relations internationales, en particulier son amitié affichée avec le président russe Vladimir Poutine. Plusieurs médias, dont BFM-RMC, soulignent une relation établie depuis les années 2000. Lors d’une émission de Cyril Hanouna en 2020, Depardieu a répondu à la question « Vous êtes devenus potes avec Poutine ? » par « Oui, je ris beaucoup avec lui » et a ajouté « Moi, je n’ai jamais eu de monstre devant moi ». Dans une interview accordée à Claire Chazal en 2021, il a également pris la défense de Vladimir Poutine en déclarant : « Vous pensez que c’est un Hitler ? Il a fait quoi, des Holocaustes ? »

Les éléments factuels relatifs aux plaintes, aux dates et aux condamnations figurent dans des articles publiés par Mediapart, Le Monde et des organes de presse nationaux qui ont couvert l’affaire et les déclarations publiques de l’acteur.