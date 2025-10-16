Gaza : Trump menace de tuer des membres du Hamas

En Brève

Le président américain Donald Trump a menacé jeudi 16 octobre « d’aller tuer » les membres du Hamas si le mouvement islamiste palestinien « n’arrêtait pas de tuer des personnes » à Gaza. Dans un message publié sur son réseau Truth Social, il a affirmé que, si le Hamas poursuivait ces actions — « ce qui n’était pas prévu dans l’accord » — « nous n’aurons pas d’autre choix que d’aller les tuer ». Mardi, le Hamas a diffusé une vidéo montrant des exécutions sommaires en pleine rue à Gaza-ville de « collaborateurs » présumés d’Israël.

