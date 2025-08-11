Gaza : RSF fustige l’armée israélienne pour l’«assassinat revendiqué» d’un journaliste d’Al Jazeera

PAR PAYS
Par BENIN WEB TV
Reporters sans frontières (RSF) a dénoncé lundi «avec force et colère l’assassinat revendiqué» par l’armée israélienne d’un journaliste d’Al Jazeera dans la bande de Gaza, estimant qu’Anas al-Sharif «était la voix de la souffrance imposée par Israël aux Palestiniens de Gaza» et appelant à une «action forte de la communauté internationale pour stopper l’armée israélienne». Al Jazeera, chaîne basée au Qatar, a annoncé dimanche la mort de cinq de ses journalistes lors d’une frappe israélienne dans la bande de Gaza, parmi lesquels Anas al-Sharif, 28 ans, que l’armée israélienne a reconnu avoir ciblé en le qualifiant de «terroriste». Les autres victimes sont le correspondant Mohammed Qreiqeh et les cameramen Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal et Moamen Aliwa. Leurs noms s’ajoutent, selon RSF, à la liste des près de 200 journalistes tués depuis le début de la guerre lancée en représailles à l’attaque sanglante du mouvement palestinien Hamas du 7 octobre 2023.

