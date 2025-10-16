Gaza : Rafah devrait rouvrir dimanche, selon le chef de la diplomatie israélienne

En Brève

Le passage de Rafah entre la bande de Gaza et l’Égypte rouvrira « probablement dimanche », a déclaré jeudi 16 octobre à Naples le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, selon les agences italiennes. En marge d’une réunion de ministres de la zone méditerranéenne, il a précisé que tous les préparatifs et accords nécessaires avaient été pris pour permettre cette réouverture. Plus tôt dans la journée, les autorités israéliennes avaient indiqué que la date d’ouverture du passage de Rafah serait annoncée ultérieurement.

