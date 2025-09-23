Gaza : Macron avertit Trump que la solution militaire «ne fonctionne pas» contre le Hamas

En Brève

Le 23 septembre, le président français Emmanuel Macron a estimé que la solution militaire « ne fonctionne pas » pour vaincre le Hamas à Gaza, lors d’une brève rencontre bilatérale avec son homologue américain Donald Trump, en présence de quelques journalistes, dont l’AFP. Tout en reconnaissant que les Israéliens « ont tué les principaux dirigeants du Hamas » et que « ça fonctionne », il a souligné que le nombre de combattants restait « autant […] qu’au premier jour », ce qui, selon lui, montre que l’action militaire ne permet pas de démanteler le mouvement. « Ce n’est pas la bonne façon d’agir », a-t-il ajouté, appelant à « un processus complet » et affirmant travailler « très dur sur le jour d’après ».