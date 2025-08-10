Gaza : l’ONU craint que le plan israélien déclenche «une nouvelle calamité»

Un haut responsable de l’ONU a mis en garde dimanche contre le risque que la mise en œuvre du plan israélien de prise de contrôle de la ville de Gaza déclenche « une nouvelle calamité » aux répercussions « dans toute la région ». Miroslav Jenca, sous‑secrétaire général de l’ONU, a déclaré en ouverture d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité consacrée au conflit que la décision du gouvernement israélien représente un risque de « nouvel épisode tragique », avec des conséquences potentielles au‑delà d’Israël et du territoire palestinien occupé.