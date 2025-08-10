PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Gaza : l’ONU craint que le plan israélien déclenche «une nouvelle calamité»

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Netanyahu : le nouveau plan pour Gaza est « le meilleur moyen » de mettre fin à la guerre

Le Brésil déplore le plan israélien de prise de contrôle de Gaza

Décès de l’astronaute américain Jim Lovell, commandant d’Apollo 13

Niger : nationalisation annoncée de la SML, opératrice de la seule mine d’or

Nagasaki : une cloche restaurée résonne pour le 80e anniversaire de la bombe atomique

Turquie : juillet, le mois le plus chaud depuis 55 ans

L’OTAN qualifie l’accord Arménie‑Azerbaïdjan de «pas en avant significatif»

Ukraine : Londres réunit samedi les responsables occidentaux de la sécurité

Liban: explosion de munitions dans un site du Hezbollah tue plusieurs soldats

L’Iran s’oppose à un corridor Azerbaïdjan–enclave soutenu par Donald Trump

VOIR TOUS LES FLASHS

Un haut responsable de l’ONU a mis en garde dimanche contre le risque que la mise en œuvre du plan israélien de prise de contrôle de la ville de Gaza déclenche « une nouvelle calamité » aux répercussions « dans toute la région ». Miroslav Jenca, sous‑secrétaire général de l’ONU, a déclaré en ouverture d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité consacrée au conflit que la décision du gouvernement israélien représente un risque de « nouvel épisode tragique », avec des conséquences potentielles au‑delà d’Israël et du territoire palestinien occupé.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!