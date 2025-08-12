Gaza : l’Égypte, le Qatar et les États‑Unis relancent un plan de trêve de 60 jours

PAR PAYS
Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, a déclaré mardi à la presse au Caire que l’Égypte coordonne activement avec le Qatar et les États-Unis un projet de cessez-le-feu de 60 jours à Gaza, dans le cadre d’un nouvel effort visant à mettre fin au conflit entre Israël et le Hamas. Selon M. Abdelatty, l’objectif est de revenir à la proposition initiale prévoyant, outre l’arrêt des hostilités, la libération de certains otages et détenus palestiniens et l’acheminement sans conditions ni restrictions de l’aide humanitaire et médicale vers la bande de Gaza.

