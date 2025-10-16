Gaza: le Hamas affirme avoir remis toutes les dépouilles d’otages accessibles

En Brève

Le 15 octobre, les Brigades Ezzedine al-Qassam, branche armée du mouvement palestinien Hamas, ont annoncé dans un communiqué avoir remis «tous les prisonniers israéliens vivants dont elle avait la garde, ainsi que les corps auxquels elle a pu avoir accès», déclarant ainsi avoir «rempli son engagement au titre de l’accord». Plus tôt, le mouvement islamiste avait indiqué qu’il remettrait à la Croix-Rouge deux dépouilles supplémentaires d’otages présentes dans la bande de Gaza. L’armée israélienne a confirmé mercredi soir avoir reçu deux nouvelles dépouilles d’otages transmises par la Croix-Rouge.

