Gaza : le Hamas accuse Netanyahou d’une «série de mensonges» en conférence de presse

Le Hamas a accusé, dimanche 10 août, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de proférer « une série de mensonges » lors d’une conférence de presse où il a affirmé que le plan israélien visant à conquérir la ville de Gaza constituait « le meilleur moyen de terminer la guerre ». Taher al‑Nounou, conseiller pour les médias du chef du bureau politique du Hamas, a déclaré à l’AFP : « Netanyahu continue de mentir, de tromper et de chercher à induire le public en erreur. Tout ce qu’il a dit lors de la conférence de presse constitue une série de mensonges. Il est incapable d’affronter la vérité et, à la place, il s’emploie à la déformer et à la dissimuler. »

