Gaza : 37 Palestiniens tués par tirs et frappes israéliens, selon la Défense civile

Le porte-parole de la Défense civile de la bande de Gaza, Mahmoud Bassal, a fait état samedi 9 août de 37 personnes tuées par des frappes ou des tirs israéliens, dont des civils attendant des distributions d’aide humanitaire. Selon M. Bassal, douze personnes ont été tuées et près de 200 autres blessées lorsqu’elles se rassemblaient près d’un point de passage dans le nord de Gaza utilisé pour l’acheminement de l’aide, et six autres ont été tuées, trente blessées, par des tirs israéliens lors de rassemblements près du point de distribution de la GHF (Fondation humanitaire de Gaza) dans le centre du territoire, où d’autres victimes ont également été signalées à la suite de frappes dans cette zone. Deux personnes, dont une femme, ont par ailleurs été abattues près d’un autre centre d’aide au nord‑ouest de Rafah, et une frappe de drone près de Khan Younès, dans le sud, a fait trois morts et plusieurs blessés, a ajouté M. Bassal.