Gambie : Adama Barrow suspend les déplacements officiels non essentiels

La présidence de la Gambie a annoncé mardi la suspension immédiate de tous les déplacements officiels jugés non essentiels pour les agents publics, une mesure mise en place en raison des répercussions économiques du conflit au Moyen-Orient, selon une circulaire consultée par l’AFP.

Le texte, signé par Alieu Loum, chef de cabinet de la présidence, précise que la suspension prend effet sans délai et s’applique à l’ensemble des fonctionnaires de l’administration gambienne, et ce « jusqu’à nouvel ordre ».

La circulaire évoque des « mesures budgétaires rigoureuses » destinées à répondre aux conséquences négatives du conflit, qui pèsent sur la conjoncture économique mondiale, perturbent les chaînes d’approvisionnement internationales et limitent l’accès à certains biens et services.

Sur le plan national, le gouvernement relève déjà des hausses des carburants en avril — plus de 22 % pour l’essence et plus de 47 % pour le gasoil selon un communiqué du ministère du Pétrole, de l’Énergie et des Mines — et a annoncé vendredi des subventions pour atténuer ces augmentations. Samedi, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a pris une décision similaire en suspendant les voyages non essentiels à l’étranger pour les membres de son gouvernement, invoquant notamment le niveau d’endettement du pays et les effets du conflit au Moyen-Orient.

La Gambie, plus petit État continental d’Afrique, est classée par l’ONU parmi les vingt pays les moins avancés du monde.