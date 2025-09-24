Frappes dans les Caraïbes : le président colombien réclame des poursuites pénales contre Donald Trump

Le président colombien Gustavo Petro a demandé, mardi 23 septembre à la tribune de l’ONU, qu’une «procédure pénale» soit engagée contre Donald Trump suite aux frappes militaires américaines dans les Caraïbes qui ont détruit des embarcations transportant, selon Washington, de la drogue. Petro accuse son homologue américain d’avoir «donné l’ordre» de ces frappes, qui ont entraîné la mort de «jeunes voulant simplement échapper à la pauvreté» et qui ne pouvaient pas «se défendre». Washington mène une opération antidrogue avec des forces militaires dans la région, ciblant notamment le Venezuela, accusé par les États-Unis de diriger un cartel; les autorités américaines affirment avoir détruit depuis le début du mois trois embarcations impliquées dans le trafic de stupéfiants, faisant au moins 14 morts.