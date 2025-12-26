La suite après la publicité
Frappes américaines «de précision» confirmées par la diplomatie nigériane

Le ministère nigérian des Affaires étrangères a indiqué, sur le réseau social X, que les frappes annoncées par Donald Trump contre le groupe État islamique dans le Nord-Ouest du Nigéria s’inscrivaient dans le cadre d’une coopération sécuritaire avec les États-Unis ; ce partenariat, qui comprenait le partage de renseignements et la coordination stratégique visant les groupes armés, a permis d’exécuter des frappes aériennes de précision dans la région.

