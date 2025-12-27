Accueil En Brève Frappes américaines au Nigeria visant des jihadistes de l’État islamique et du Lakurawa

Les frappes aériennes américaines menées jeudi 25 décembre au Nigeria visaient des militants de l’État islamique (EI) venus du Sahel pour collaborer avec le groupe jihadiste local Lakurawa et des gangs de « bandits », a déclaré samedi à l’AFP Daniel Bwala, porte-parole du président Bola Tinubu. Selon lui, l’EI a « trouvé le moyen de passer par le Sahel » pour fournir équipements et formations aux Lakurawa et aux bandits, et les renseignements américains font état d’un « mouvement massif » de membres de l’EI vers cette région. La frappe, conduite dans l’État de Sokoto, dans le nord-ouest du pays, a été effectuée « à un endroit où, historiquement, se trouvent les bandits et les Lakurawa », a ajouté M. Bwala, précisant qu’il y a eu des victimes sans pouvoir identifier exactement les personnes tuées. Le choix de Sokoto a surpris des analystes, l’insurrection jihadiste étant principalement concentrée dans le nord-est du Nigeria ; certains chercheurs établissent néanmoins un lien entre des membres de Lakurawa, principal mouvement jihadiste de l’État de Sokoto, et la branche sahélienne de l’EI, tandis que d’autres contestent ces connexions, la recherche étant compliquée par l’usage du terme « Lakurawa » pour désigner divers groupes armés dans le nord-ouest nigérian.