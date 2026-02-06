François Truffaut et Fanny Ardant : 17 ans d’écart dans leur dernière histoire d’amour

Ce 6 février 2026, François Truffaut aurait eu 94 ans. Figure majeure de la Nouvelle Vague et auteur de films devenus repères du cinéma français, il reste associé à des œuvres comme Les 400 Coups ou Le Dernier Métro. Sa dernière grande histoire d’amour, avec l’actrice Fanny Ardant, a marqué autant les écrans que la vie intime des deux artistes.

Fanny Ardant, née le 22 mars 1949 à Saumur, était alors peu connue du grand public lorsqu’elle apparaît dans le feuilleton Les Dames de la côte (1979) de Nina Companeez. Sa voix grave et son visage singulier attirent l’attention de Truffaut, qui parlera d’un véritable « coup de foudre télévisuel« .

Le cinéaste prend contact par lettre, lui écrit son admiration et propose une rencontre. Déjà engagé sur Le Dernier Métro, il promet néanmoins : « Le film suivant sera pour vous« . Il tiendra parole en confiant à Ardant le rôle principal féminin de La Femme d’à côté (1981), face à Gérard Depardieu.

Un coup de foudre à la télévision

La Femme d’à côté, récit d’une passion impossible et dévastatrice, rencontre l’intérêt de la critique et du public ; Fanny Ardant y est révélée et reçoit une nomination au César de la meilleure actrice. La relation professionnelle entre Truffaut et Ardant évolue rapidement vers une liaison intime. En 1982, il la dirige de nouveau dans Vivement dimanche !, polar en noir et blanc où elle partage l’affiche avec Jean‑Louis Trintignant.

Sur le plan privé, le couple ne s’installe pas sous le même toit : chacun conserve son appartement dans le 16ᵉ arrondissement de Paris. Fanny Ardant a plusieurs fois expliqué préférer l’indépendance et se méfier des cadres trop rigides, évoquant l’idée de « se donner rendez‑vous » plutôt que de céder à une routine. Cette autonomie n’empêche ni la complicité ni une forte intimité partagée entre les deux artistes.

Avant sa rencontre avec Truffaut, Fanny Ardant suit un parcours atypique : diplômée de l’Institut d’études politiques d’Aix‑en‑Provence (section relations internationales), elle rédige en 1971 un mémoire intitulé Surréalisme et anarchisme. Après un passage par Londres, elle se consacre au théâtre — Racine, Claudel, Montherlant — avant d’élargir son champ au cinéma.

Après sa collaboration avec Truffaut, Ardant s’impose comme une figure du grand écran, alternant œuvres d’auteur et succès populaires. Parmi ses films cités figurent Le Colonel Chabert (1994), Ridicule (1996) et Huit Femmes (2002). Elle a travaillé avec des réalisateurs tels qu’Alain Resnais, Agnès Varda, Alan J. Pakula et Ettore Scola. Réalisatrice elle‑même et femme de scène, elle remporte un César de la meilleure actrice pour Pédale douce (1997) et un César du second rôle pour La Belle Époque (2020), avec au total six nominations aux César.

De leur union naît une fille, Joséphine, le 28 septembre 1983. La même année, François Truffaut est affecté par une tumeur cérébrale ; plusieurs témoignages indiquent qu’il minimise la gravité de son état pour préserver l’élan autour de Fanny Ardant, alors en pleine ascension.

François Truffaut décède le 21 octobre 1984 à l’âge de 52 ans. Après sa disparition, Fanny Ardant adopte une parole publique franche, parfois polarisante : elle a notamment exprimé son soutien à certains artistes mis en cause par la justice, citant Roman Polanski et Gérard Depardieu, positions qui ont suscité débats et critiques. Les dossiers judiciaires évoqués suivent leur cours et la présomption d’innocence s’applique aux personnes concernées.

Fanny Ardant a souvent résumé sa vision de l’amour par l’idée de le placer « au‑dessus de tout« , trouvant dans l’œuvre de Truffaut une résonance avec ses propres représentations romantiques et tragiques des passions humaines.