François Hollande : « Comment vous faites pour avoir une femme aussi »

Béatrice Ardisson, ingénieure du son et « sound designer » de 62 ans, est décédée le mercredi 18 février 2026 des suites d’un cancer, a annoncé sa famille. Ses enfants indiquent qu’elle s’est éteinte paisiblement, entourée des siens. Discrète mais reconnue dans les milieux de la télévision, de la musique et de la mode, elle a contribué à façonner l’identité sonore d’émissions et de lieux emblématiques, et une séquence d’archives impliquant son ex-mari Thierry Ardisson, François Hollande et Julie Gayet est récemment revenue sur les écrans.

Professionnelle de l’ombre, Béatrice Ardisson a travaillé comme ingénieure du son et créatrice d’ambiances sonores pour la télévision et d’autres événements culturels. Elle est notamment associée à l’univers de l’émission Paris Dernière et a participé à la mise en place des célèbres blind tests de Tout le monde en parle. Ancienne styliste pour Kenzo, elle a également fondé le label Ardisong et signé plusieurs compilations qui ont marqué certains milieux musicaux et festifs.

Sa disparition intervient quelques mois après celle de Thierry Ardisson, décédé le 14 juillet 2025. Les deux décès rapprochés ont fait resurgir des images et des séquences d’archives liées à la carrière de l’animateur, qui a entretenu des collaborations et des liens personnels avec Béatrice Ardisson au fil des années.

Parcours professionnel et moments d’archives

Le rôle de Béatrice Ardisson comme ingénieure du son et sound designer consistait à concevoir l’atmosphère musicale et les ambiances sonores adaptées aux formats télévisuels, aux soirées et aux défilés de mode. Selon les éléments publiés, elle a travaillé pour des lieux prestigieux — hôtels, clubs, scènes de défilés — et a contribué à des compilations qui ont circulé dans ces milieux. Sa pratique mêlait sens du rythme, choix de titres et montage sonore, afin de créer une signature auditive identifiable.

Thierry Ardisson, animateur souvent présenté comme « l’homme en noir », a marqué la télévision française par son style provocateur et son sens de la formule. Au fil de plus de trois décennies d’antenne, il a interviewé des artistes, intellectuels et responsables politiques, parfois en usant d’un ton volontairement tranchant. Le parcours conjoint de Béatrice et de Thierry Ardisson — tant professionnel que personnel — est souvent évoqué dans les archives médiatiques.

Parmi les séquences ressorties figure une intervention de Thierry Ardisson sur le plateau de l’émission Quelle Époque ! en 2023, présentée par Léa Salamé, où l’exercice consistait à réagir à des photos de personnalités. Julie Gayet, présente ce soir-là, avait invité Ardisson à poser une question. Sur la suggestion de l’animatrice, la phrase « Comment vous faites pour avoir une femme aussi belle ? » a été adressée à François Hollande, dont le visage est apparu à l’écran. Thierry Ardisson a repris la formule mot pour mot, provoquant le rire du plateau ; Julie Gayet a souri et la tension ressentie un instant s’est rapidement dissipée.