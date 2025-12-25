Accueil En Brève France-Russie : Macron pleinement mobilisé pour obtenir au plus vite la libération du chercheur Laurent Vinatier

France-Russie : Macron pleinement mobilisé pour obtenir au plus vite la libération du chercheur Laurent Vinatier

Le président français Emmanuel Macron est « pleinement mobilisé » pour obtenir la libération « le plus rapidement possible » du chercheur Laurent Vinatier, emprisonné en Russie depuis juin 2024, a fait savoir son entourage jeudi 25 décembre. Le cabinet présidentiel a indiqué que le chef de l’État suit « avec la plus grande attention » la situation de ce compatriote, « arrêté, condamné et retenu arbitrairement » en Russie, et qu’il bénéficie de l’appui des services de l’État concernés pour parvenir à sa remise en liberté. Plus tôt dans la journée, Moscou a annoncé avoir fait une « proposition » à la France au sujet de Laurent Vinatier, menacé d’un procès pour « espionnage » en Russie.