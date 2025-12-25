France-Russie : Macron pleinement mobilisé pour obtenir au plus vite la libération du chercheur Laurent Vinatier
Le président français Emmanuel Macron est « pleinement mobilisé » pour obtenir la libération « le plus rapidement possible » du chercheur Laurent Vinatier, emprisonné en Russie depuis juin 2024, a fait savoir son entourage jeudi 25 décembre. Le cabinet présidentiel a indiqué que le chef de l’État suit « avec la plus grande attention » la situation de ce compatriote, « arrêté, condamné et retenu arbitrairement » en Russie, et qu’il bénéficie de l’appui des services de l’État concernés pour parvenir à sa remise en liberté. Plus tôt dans la journée, Moscou a annoncé avoir fait une « proposition » à la France au sujet de Laurent Vinatier, menacé d’un procès pour « espionnage » en Russie.
1 min de lecture
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires