France: Nicolas Sarkozy incarcéré dès ce mardi 21 octobre

Demain, mardi 21 octobre 2025, l’ancien président français Nicolas Sarkozy sera écroué à la prison de la Santé à Paris.

Condamné le 25 septembre à cinq ans de prison (dont une partie ferme), dans l’affaire du financement libyen de sa campagne de 2007, l’ancien président va entamer sa vie carcérale dès demain. Cette incarcération marque une première dans l’histoire de la Ve République.

La décision suscite une vive émotion. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qualifie cette étape de “moment très difficile”, tandis que le président du Sénat, Gérard Larcher, salue le “courage” du condamné. Plusieurs figures politiques expriment leur soutien, et un rassemblement de soutien est prévu à Paris.

Sarkozy n’entamera pas sa peine au violon. Il sera placé en isolement, notamment pour préserver sa sécurité. Il devra passer les premiers jours en cellule seule dans l’aile haute sécurité de la Santé.

Son incarcération est immédiate, en dépit des recours et des appels. Son équipe juridique pourrait solliciter une mise en liberté sous contrôle judiciaire, mais le maintien en détention ne peut être écarté si le tribunal le juge nécessaire pour préserver l’ordre judiciaire.

Sarkozy devient ainsi le premier ancien chef d’État de l’Union européenne à purger une peine de prison pour des faits liés à ses fonctions.