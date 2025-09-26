PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

France : Lecornu nommera son gouvernement le 1er octobre, avant l’ouverture des travaux parlementaires

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Zelensky : l’Ukraine soupçonne la Hongrie de vols de drones de reconnaissance dans son espace aérien

Netanyahu à l’ONU : applaudissements et départs de délégués

Macron propose Jean Castex comme PDG de la SNCF et Marie-Ange Debon à la tête de La Poste

Nucléaire : Téhéran–Moscou, accord de 25 milliards pour des centrales en Iran

Uranium : Orano obtient un arbitrage en sa faveur contre le Niger

158 entreprises liées aux colonies israéliennes recensées par l’ONU

Danemark : nouvel aéroport fermé après alerte aux drones

Slovaquie : amendement constitutionnel anti-LGBT+ adopté

Fin des poursuites contre Mo Chara, rappeur de Kneecap

L’autorité italienne de la concurrence sanctionne six pétrolières pour entente

VOIR TOUS LES FLASHS

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a déclaré dans un entretien accordé au Parisien publié vendredi 26 septembre qu’il nommerait son gouvernement « avant le début des travaux parlementaires », programmés le mercredi 1er octobre. Il a ajouté vouloir « continuer à travailler le projet de budget » et précisé que « les ministres qui veulent rentrer au gouvernement vont devoir l’endosser », soulignant ainsi l’importance de l’adhésion au projet budgétaire. Semblant exclure tout « débauchage » de personnalités issues du Parti socialiste, il a insisté sur la nécessité pour les futurs ministres de « partager les grandes orientations du socle commun ».

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!