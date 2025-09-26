France : Lecornu nommera son gouvernement le 1er octobre, avant l’ouverture des travaux parlementaires

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a déclaré dans un entretien accordé au Parisien publié vendredi 26 septembre qu’il nommerait son gouvernement « avant le début des travaux parlementaires », programmés le mercredi 1er octobre. Il a ajouté vouloir « continuer à travailler le projet de budget » et précisé que « les ministres qui veulent rentrer au gouvernement vont devoir l’endosser », soulignant ainsi l’importance de l’adhésion au projet budgétaire. Semblant exclure tout « débauchage » de personnalités issues du Parti socialiste, il a insisté sur la nécessité pour les futurs ministres de « partager les grandes orientations du socle commun ».