France : le Conseil d’État confirme le classement de LFI en « extrême gauche » pour les municipales

Vendredi 27 février, le Conseil d’État a confirmé la qualification retenue par le ministère de l’Intérieur pour les listes en vue des élections municipales de mars 2026 : La France insoumise (LFI) est maintenue dans la catégorie dite « extrême gauche », tandis que l’Union des droites pour la République (UDR), formation d’Éric Ciotti, est classée dans le « bloc » qualifié d’« extrême droite ».

Les deux partis avaient saisi la plus haute juridiction administrative pour contester ces désignations. Leur recours visait à faire annuler la manière dont le ministère avait réparti les formations politiques sur l’échiquier électoral à l’approche du scrutin municipal.

Dans son communiqué, le Conseil d’État estime que, au regard du contexte politique entourant ces municipales et des alliances observées entre formations pour ce rendez‑vous électoral, il n’y a pas lieu de retenir une erreur manifeste dans l’appréciation du ministère. Autrement dit, la juridiction a refusé de remettre en cause les qualifications attribuées à LFI et à l’UDR.

Par cette décision, la classification administrative qui figure désormais pour ces deux partis en vue du scrutin de mars 2026 est confirmée et les recours qu’ils avaient déposés sont, en pratique, rejetés.

Les raisons avancées par la haute juridiction

Le Conseil d’État fonde son appréciation sur l’examen de la configuration politique actuelle et des rapprochements constatés entre formations lors de la préparation des listes municipales. La cour considère que, compte tenu de ces éléments conjoncturels, le classement tel qu’établi par le ministère ne présente pas d’incohérence manifeste justifiant une annulation.

Autrement formulé, la juridiction administrative n’a pas identifié d’erreur flagrante de jugement dans l’analyse opérée par l’administration, si bien que la qualification officielle retenue pour LFI et l’UDR restera applicable pour les opérations électorales à venir.