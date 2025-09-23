France: la justice administrative annule le vaste plan social d’Auchan

PAR PAYS


Le plan social Auchan prévoyant 2 389 suppressions d’emploi, conclu en mars entre l’entreprise et plusieurs syndicats, a été invalidé par le tribunal administratif de Lille, a annoncé celui-ci mardi dans un communiqué de presse. Le tribunal estime que le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), conclu au niveau du groupe, « aurait dû être signé par les représentants syndicaux de chacune des cinq composantes du groupe » et relève un « vice de procédure » dans la procédure d’information et de consultation des comités sociaux et économiques (CSE). Cette annulation judiciaire ne préjuge pas d’une réintégration des salariés licenciés.

