France : deuxième salarié décède après l’explosion d’une usine chimique près de Lyon

Un salarié est décédé vendredi 26 décembre des suites de ses blessures après l’explosion survenue lundi 22 décembre dans l’usine chimique Elkem Silicones à Saint-Fons, près de Lyon, qui avait déjà fait un autre mort et deux blessés graves, a indiqué la préfecture à l’AFP. La victime, un homme de 55 ans hospitalisé pour de graves brûlures, a été identifiée par une représentante syndicale CFDT, a précisé la même source à l’AFP.