PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

France: dette publique 3 400 Md€ (115,6% du PIB) fin juin

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Danemark : drones non identifiés repérés près de plusieurs aéroports

Venezuela : séisme de 6,2 dans l’ouest, ressenti à Caracas

Malawi : Peter Mutharika élu président avec 56,8% des voix, selon les résultats officiels

Pezeshkian assure que l’Iran ne cherchera jamais à construire une bombe atomique

La Chine vise une baisse de 7 à 10 % de ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2035

Travail et protection sociale : Sébastien Lecornu appelle les partenaires sociaux à contribuer sur cinq thématiques

Israël: un drone du Yémen blesse cinq personnes dans la zone d’Eilat

Le Danemark demande officiellement pardon aux Groenlandaises victimes de contraception forcée

Colombie : sept mineurs sauvés après avoir été coincés sous terre

Première famille arrivée au Royaume-Uni via l’accord migratoire franco‑britannique

VOIR TOUS LES FLASHS

La dette publique de la France a encore gonflé au deuxième trimestre, atteignant 115,6% du produit intérieur brut (PIB) à fin juin — un record en valeur absolue de 3 416,3 milliards d’euros, a indiqué jeudi 25 septembre l’Insee. Elle s’établissait à 113,9% du PIB à fin mars (3 345,4 milliards d’euros) et à 112,1% au deuxième trimestre 2024 (3 229,7 milliards d’euros). D’avril à juin, la dette a augmenté de 70,9 milliards d’euros, hausse principalement attribuable à la dette de l’État (+64,3 milliards d’euros).

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!