France: dette publique 3 400 Md€ (115,6% du PIB) fin juin

La dette publique de la France a encore gonflé au deuxième trimestre, atteignant 115,6% du produit intérieur brut (PIB) à fin juin — un record en valeur absolue de 3 416,3 milliards d’euros, a indiqué jeudi 25 septembre l’Insee. Elle s’établissait à 113,9% du PIB à fin mars (3 345,4 milliards d’euros) et à 112,1% au deuxième trimestre 2024 (3 229,7 milliards d’euros). D’avril à juin, la dette a augmenté de 70,9 milliards d’euros, hausse principalement attribuable à la dette de l’État (+64,3 milliards d’euros).