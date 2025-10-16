France : Départ d’un proche de Bruno Retailleau de la présidence de l’Office de l’immigration

En Brève

Guillaume Larrivé, proche de l’ex-ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau, a annoncé ce jeudi 16 octobre sa démission de la présidence de l’Office français de l’immigration (Ofii), dénonçant l’« abandon » par le nouveau gouvernement d’une « ambition de réduction » de l’immigration. Dans une lettre adressée à Emmanuel Macron, M. Larrivé affirme ne pouvoir « se faire complice d’une politique que je désapprouve, en acceptant passivement d’obéir à des choix qui me paraissent profondément contraires à l’intérêt national », décision intervenue moins de deux mois après sa nomination au poste de président du conseil d’administration de l’Ofii.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ