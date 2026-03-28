Football – Sénégal sans Edouard Mendy, Mbaye titularisé contre le Pérou
En préparation pour la Coupe du monde 2026, le Sénégal joue un match amical contre le Pérou ce samedi au Stade de France, avec un coup d’envoi fixé à 16h GMT.
SOMMAIRE
Peu avant le début de la rencontre, le sélectionneur Pape Thiaw a communiqué son onze de départ, provoquant une surprise dans le dernier rempart : Edouard Mendy n’apparaît pas dans la feuille de match et c’est Mory Diaw qui recevra la confiance pour démarrer la partie.
Autre information notable, Lamine Camara — annoncé incertain dans les dernières heures — sera finalement titulaire. Il sera associé en attaque à Nicolas Jackson et à Mbaye, tous deux alignés d’entrée.
La composition retenue
Mory Diaw – Diatta, Mamadou Sarr, Niakhaté, Jakobs – Lamine Camara, Gana Gueye, Pape Gueye – Ismaila Sarr, Nicolas Jackson, Mbaye
Cette formation donne d’ores et déjà des indices sur les orientations tactiques et les choix forts du staff en vue des prochaines échéances internationales.
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