Football – Éliminatoires CAN 2027 : le Soudan du Sud domine Djibouti

Le Soudan du Sud a pris une option presque décisive pour la qualification au tour suivant des éliminatoires de la CAN 2027 en infligeant une large défaite à Djibouti (0-4). Le match aller, disputé à huis clos à Juba et où les Sud-Soudanais figuraient officiellement comme visiteurs, a tourné à l’avantage des Bright Stars dès les premiers instants.

Les locaux ont longtemps tenu la maîtrise du jeu et c’est Kuol T. qui a débloqué la situation à la 31e minute, offrant aux siens une avance méritée à la pause. Cette réalisation a mis la pression sur des Djiboutiens incapables de développer des offensives réellement dangereuses.

Au retour des vestiaires, la formation sud-soudanaise a accéléré et transformé son contrôle en démonstration offensive. K. Majak a été le véritable fil conducteur de cette seconde période, impliqué sur chacune des réalisations qui ont suivi.

Les conséquences pour la manche retour

Peu après la reprise, Majak a délivré une passe décisive pour J. Bangasi (49e) qui a inscrit le deuxième but, puis a récidivé en servant P. Maker à la 66e minute pour le troisième. L’attaquant polyvalent a enfin inscrit le quatrième but à la 81e minute, scellant une victoire nette et quasiment irrévocable.

Pour Djibouti, la tâche s’annonce monumentale avant le match retour : les Requins de la Mer Rouge repartent avec un retard de quatre buts et une prestation qui révèle un écart tant physique que technique. En face, le Soudan du Sud conforte son statut de favori et abordera la seconde manche avec une tranquillité d’esprit largement justifiée par la prestation de ses joueurs à Juba.