Foot : la FBF annule l’organisation de la Coupe du Bénin

La Fédération béninoise de football a annoncé l’annulation de l’organisation de la Coupe du Bénin pour la fin de la saison 2025-2026. La décision, motivée par des raisons organisationnelles et par la volonté d’optimiser le calendrier sportif, a été rendue publique dans un communiqué signé le 22 juin 2026 par le secrétaire général de la FBF, Claude Paqui.

Les clubs engagés dans la Coupe du Bénin ne disputeront finalement pas la compétition en cette fin de saison. Dans son communiqué, la Fédération béninoise de football explique que cette annulation répond à des impératifs d’organisation et de gestion du calendrier sportif national.

Selon l’instance fédérale, la décision vise à « préserver la qualité des compétitions » et à permettre aux clubs de mieux préparer la prochaine saison. La FBF entend ainsi éviter une surcharge du calendrier dans une période déjà sensible pour les équipes, entre bilan de fin d’exercice, préparation administrative et projection sur la saison suivante.

Une décision justifiée par le calendrier sportif

Cette annulation concerne les clubs engagés dans la Coupe du Bénin, compétition habituellement organisée en marge du championnat national. La Fédération n’a pas annoncé de report ni de nouvelle formule pour cette édition de fin de saison 2025-2026.

Dans son message, le secrétariat général de la FBF appelle les clubs et les acteurs du football béninois à faire preuve de compréhension. L’instance réaffirme également son engagement à accompagner les clubs dans leur développement.

Cette décision intervient dans un contexte de réorganisation du football local, marqué par la volonté de mieux structurer les compétitions nationales et d’offrir aux clubs des conditions plus stables de préparation. La prochaine saison devrait désormais concentrer l’attention des équipes concernées.