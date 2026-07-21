Au Bénin, que devient le stade Général Mathieu Kérékou ?

Principal temple du sport béninois, le stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou reste engagé dans un long processus de rénovation. Malgré une nouvelle pelouse, un éclairage modernisé et plusieurs équipements remis à niveau, l’enceinte de Kouhounou n’a pas encore retrouvé durablement l’homologation indispensable à l’organisation des grandes rencontres internationales.

Présenté en juillet 2021 comme une infrastructure entièrement rénovée et conforme aux normes internationales, le stade Général Mathieu Kérékou peine, cinq ans plus tard, à retrouver une activité normale. Cette première réhabilitation, réalisée dans le cadre de la coopération sino-béninoise pour environ 13 milliards de FCFA, avait porté sur la pelouse, les tribunes, les vestiaires, la piste d’athlétisme et les équipements techniques. Mais les améliorations apportées n’ont pas permis de préserver durablement l’agrément de la Confédération africaine de football.

Dès août 2023, la CAF avait officiellement notifié à la Fédération béninoise de football le déclassement de l’enceinte. La décision, rendue publique en mars 2024, était notamment liée à l’état de la pelouse et à plusieurs équipements de terrain. D’autres insuffisances ont ensuite été relevées dans les vestiaires, la zone réservée aux médias, les dispositifs de sécurité et certaines installations annexes.

Privés de stade homologué, les Guépards ont dû recevoir plusieurs adversaires au stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan. Les rencontres contre le Rwanda et le Nigeria, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, y ont notamment été organisées en juin 2024. Les clubs béninois engagés dans les compétitions africaines ont également subi les conséquences de cette situation, avec des matchs délocalisés au Togo ou dans d’autres enceintes retenues par la CAF.

Des travaux avancés, mais une homologation toujours attendue

Pour répondre aux réserves de l’instance continentale, le gouvernement a lancé une nouvelle phase de travaux en octobre 2024. Le programme prévoyait la dépose complète de l’ancienne pelouse et son remplacement par un gazon naturel, la construction d’un terrain annexe en gazon synthétique, la modernisation de l’éclairage ainsi que le renforcement de la sécurité, de la vidéosurveillance et de la billetterie numérique.

Les premiers résultats avaient suscité un nouvel espoir en août 2025. La CAF avait inscrit le stade GMK parmi les enceintes de catégorie 2 autorisées à accueillir les tours préliminaires des compétitions interclubs et certaines rencontres des sélections de jeunes. Mais cette homologation n’aura tenu que quelques jours. Après l’examen de nouvelles images et d’un rapport complémentaire, la CAF a retiré son autorisation, estimant que les vestiaires, la zone média et d’autres espaces n’étaient pas encore conformes.

En novembre 2025, le ministère des Sports annonçait l’achèvement de la nouvelle pelouse naturelle, du terrain d’entraînement synthétique et de la rénovation de l’éclairage. Les travaux concernant la sécurité anti-intrusion, la vidéosurveillance, la billetterie numérique et certains ouvrages intérieurs restaient toutefois en cours. Le stade figurait encore parmi les principaux projets d’infrastructures sportives inscrits au budget 2026, aux côtés des stades Charles de Gaulle de Porto-Novo et omnisports de Parakou.

Au cours du premier semestre 2026, l’évolution du chantier est devenue plus visible. La pelouse principale a retrouvé un meilleur aspect, les sièges ont été réorganisés et plusieurs installations ont été réaménagées. Le complexe demeure par ailleurs partiellement fonctionnel : la piste a accueilli une compétition d’athlétisme en avril, tandis que le terrain annexe continue de servir au championnat national de football.

La dernière visite publique d’envergure remonte au 11 juin 2026. Une délégation de la Fédération béninoise de football, conduite par son premier vice-président Francis Koto Gbian, a inspecté les différents compartiments du stade avec les responsables de l’Office de gestion des stades et du ministère des Sports. La FBF a constaté une progression importante des travaux, tout en formulant de nouvelles observations techniques à l’endroit du bureau de contrôle, de l’architecte et de la Société des infrastructures routières et de l’aménagement du territoire.

Les dernières interventions doivent donc permettre de lever les réserves de la CAF concernant les espaces annexes, la circulation à l’intérieur de l’enceinte, la sécurité, les vestiaires et les installations destinées aux médias. Une nouvelle inspection continentale sera déterminante avant tout retour des matchs internationaux à Cotonou.