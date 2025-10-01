En Brève
Flottille pour Gaza : militants disent avoir été interceptés par la marine israélienne
1 min de lecture
Les militants de la flottille pour Gaza ont annoncé mercredi soir, dans un communiqué, avoir été interceptés par les forces navales israéliennes. Global Sumud indique que, vers 20 h 30, heure de Gaza (17 h 30 TU), plusieurs navires de la flottille — notamment l’Alma, le Sirius et l’Adara — ont été « illégalement interceptés et abordés » par les forces d’occupation israéliennes dans les eaux internationales. Le communiqué, intitulé « la flottille mondiale Sumud interceptée », précise par ailleurs que, outre les bateaux dont l’interception est confirmée, la retransmission en direct et les communications avec plusieurs autres navires ont été perdues.