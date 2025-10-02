Flotte fantôme russe : Macron annonce une réunion des chefs d’état‑major européens dans les prochains jours

En Brève

Emmanuel Macron a annoncé, jeudi 2 octobre, la tenue dans « les prochains jours » d’une réunion des chefs d’état-major européens destinée à lutter contre la « flotte fantôme », ces navires clandestins qui permettent à la Russie d’exporter son pétrole en contournant les sanctions occidentales. Le président français a appelé à franchir un « pas » dans la « politique d’entrave » visant ces navires et a précisé, depuis Copenhague à l’issue d’un sommet de chefs d’État et de gouvernement, que « de manière très concrète, dans les prochains jours, nos chefs d’état-major, en coordination avec l’OTAN, dans le cadre de la coalition des volontaires, se réuniront pour bâtir des actions communes ».