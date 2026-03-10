Florent Pagny refuse un duo avec Gims

Florent Pagny, figure majeure de la chanson française, est de retour dans l’émission The Voice à 64 ans. Dans une interview au podcast Aura animé par Audrey Crespo-Mara, il est revenu sur une collaboration avortée avec Gims : si le chanteur congolais a signé la musique de deux titres de Pagny en 2017, aucun duo n’a finalement été enregistré en raison de profondes différences artistiques.

Artiste actif depuis le début des années 1980, Pagny multiplie les projets tout en restant attentif à la cohérence musicale de ses choix. Sa déclaration au podcast précise que, malgré une première entente technique, la collaboration n’a pas pu se poursuivre. Selon lui, les tentatives ont été rapidement limitées et les deux artistes n’ont pas réussi à « se rejoindre complètement » pour aller plus loin, si bien qu’aucune chanson en duo n’a vu le jour.

Le chanteur a détaillé les raisons de ce blocage en invoquant des différences de langage et d’univers artistiques entre la chanson et le milieu du rap. Il a expliqué que, en France, les rapprochements entre certains registres peuvent susciter des réactions vives et des refus catégoriques, illustrant ce constat par l’expression « on ne mélange pas les torchons et les serviettes ». Pagny a également souligné que Gims, qui « ne rappe plus » mais chante désormais, proposait des textes qui ne lui correspondaient pas entièrement.

Pagny explique l’impasse et évoque d’autres rencontres possibles

Au sujet du travail concret réalisé avec Gims, Pagny a précisé qu’il avait accepté la musique mais choisi de confier l’écriture des paroles à un autre auteur. Il a cité l’exemple de la chanson « Le présent d’abord », dont il a demandé les textes à Lionel Florence plutôt que d’utiliser ceux proposés initialement. Il a admis que ce choix a pu « créer une rupture » avec Gims, parce qu’il n’allait pas « au bout de son histoire ».

Pagny a également décrit la rencontre avortée comme une divergence d’univers : « On a été vite limités, lui comme moi », a-t-il déclaré, expliquant que cette limitation a stoppé toute possibilité de duo. Il a insisté sur la nécessité, pour lui, d’un alignement à la fois musical et textuel avant de s’engager pleinement dans une collaboration.

Par ailleurs, le chanteur s’est exprimé sur d’autres artistes avec lesquels une collaboration pourrait, en revanche, l’intéresser. Il a évoqué Orelsan, qu’il qualifie d’« acide » et d’« ironique », et dont il perçoit le profil comme davantage individuel, « un peu lonesome cowboy ». Pagny laisse ainsi la porte ouverte à une éventuelle rencontre artistique avec le rappeur, estimant qu’Orelsan n’appartient pas à une bande susceptible de lui reprocher un tel rapprochement.