«Fito», le narcotrafiquant équatorien extradé vers les États-Unis

Le gouvernement équatorien a procédé, le dimanche 20 juillet, à l’extradition d’Adolfo Macías, connu sous le nom de « Fito », vers les États-Unis. Ce dernier est considéré comme le principal trafiquant de drogue du pays et a été arrêté à la fin du mois de juin après une fuite de près de dix-huit mois. Selon une déclaration de l’autorité pénitentiaire équatorienne (SNAI), Fito a été transféré du Centre de privation de liberté La Roca, sous la surveillance des forces de police et militaires, dans le cadre du processus d’extradition. Il fait face à des accusations de trafic de cocaïne et d’armes aux États-Unis.