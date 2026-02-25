Fiston Mayele entre dans la légende d’un club égyptien de football

Fiston Mayele a inscrit un but qui change la donne pour Pyramids FC : son réalisme face à Ghazl El Mahallah porte son total à 50 réalisations sous les couleurs égyptiennes, un palier qui fait de lui le meilleur buteur de l’histoire récente du club.

Le Congolais a scellé la victoire 3-1 à l’extérieur en marquant le troisième but de son équipe, un geste qui le place désormais dans les livres de comptes du club et souligne son rôle décisif dans cette rencontre de championnat.

Ce cap intervient après une période délicate pour l’attaquant. Sans marquer depuis la fin octobre 2025, Mayele traversait une série de treize matchs sans trouver le chemin des filets, un contraste marqué avec sa saison précédente où il s’était illustré en CAF Champions League.

Un tournant possible pour la suite

Ses statistiques avaient connu un net reflux, tant en championnat qu’en compétitions continentales, et cette baisse d’efficacité se ressentait aussi avec la sélection de la RDC. Ce but important pourrait servir de point de rupture et relancer la confiance d’un joueur attendu au plus haut niveau.

À l’approche des prochaines échéances internationales, la fédération congolaise et les supporters espèrent que ce regain de forme permettra à leur attaquant vedette de redevenir l’élément offensif dont l’équipe nationale a besoin.