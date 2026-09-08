Bénin : Tiakola annoncé à Cotonou le 27 décembre pour sa tournée africaine

Le rappeur français Tiakola est annoncé à Cotonou le 27 décembre 2026, dans le cadre d’une tournée africaine de huit dates. L’étape béninoise coïncide avec la nouvelle édition de WeLovEya.

Tiakola pourrait retrouver le public béninois avant la fin de l’année. Le rappeur et chanteur français est annoncé à Cotonou le 27 décembre 2026, au cœur d’une tournée africaine qui doit le conduire dans huit villes entre décembre et début janvier.

Le calendrier a été dévoilé lundi 7 septembre et repris notamment par Gabon Media Time. La tournée doit débuter à Casablanca le 5 décembre, avant des étapes à Kinshasa le 17, Abidjan le 20, Libreville le 22 et Yaoundé le 26 décembre. Cotonou est annoncée pour le lendemain, le 27 décembre.

L’étape béninoise tombe au même moment que WeLovEya 2026. Le calendrier officiel du gouvernement béninois indique que le festival afro-urbain se tiendra les 26 et 27 décembre 2026 à Cotonou. À ce stade, le site officiel du festival n’affiche toutefois pas encore sa programmation 2026 complète.

Une plateforme spécialisée dans les alertes de billetterie répertorie également Tiakola à Cotonou le 27 décembre dans le cadre de WeLovEya, tout en précisant que les modalités de vente et les tarifs n’ont pas encore été communiqués par l’organisateur.

Un retour attendu au Bénin

Tiakola connaît déjà l’ambiance du grand rendez-vous de fin d’année à Cotonou. L’artiste figurait parmi les têtes d’affiche de l’édition 2024 de WeLovEya, organisée à la Place de l’Amazone. BWTV a suivi plusieurs éditions du festival, devenu l’un des grands rendez-vous musicaux de fin d’année au Bénin.

Pour ses fans béninois, cette nouvelle date arrive alors que le chanteur poursuit son ascension dans le rap francophone avec son univers entre rap, mélodie et R&B. L’annonce de la tournée africaine prévoit aussi des passages à Dakar le 2 janvier 2027 et Praia le 4 janvier.

Les détails pratiques de l’étape de Cotonou — accès, horaires précis et billetterie — restent à confirmer par les organisateurs. BWTV actualisera ces informations dès leur publication officielle.