Fin des poursuites contre Mo Chara, rappeur de Kneecap

Par BENIN WEB TV
La justice britannique a mis fin vendredi 26 septembre aux poursuites contre Mo Chara, le rappeur du groupe Kneecap, accusé d’« infraction terroriste » pour avoir arboré un drapeau du Hezbollah lors d’un concert en 2024. Le juge de la cour criminelle de Woolwich a déclaré que, en raison d’une erreur technique lors de l’inculpation de l’artiste — de son vrai nom Liam O’Hanna (ou Liam Og O Hannaidh en irlandais) — « la procédure a été engagée illégalement et est donc nulle », décision qui a provoqué des cris de joie parmi ses supporters.

