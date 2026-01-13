Festival Vodun Days: des retombées économiques importantes, selon Jean-Michel Abimbola

À l’occasion du festival Vodun Days, événement culturel désormais majeur au Bénin, Jean-Michel Abimbola a mis en lumière l’impact économique positif de cette initiative.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Intervenant sur la portée socio-économique du festival, Jean-Michel Abimbola a souligné que Vodun Days va au-delà de la simple promotion du patrimoine immatériel. Selon lui, cet événement génère des activités économiques directes et indirectes dans les villes hôtes, notamment à travers le tourisme, l’hôtellerie, la restauration, l’artisanat et les services.

Les visiteurs, qu’ils soient nationaux ou venus de l’étranger, participent à la stimulation de la demande locale. Leur présence entraîne une augmentation des recettes pour les opérateurs économiques locaux, des emplois temporaires créés autour des manifestations, ainsi qu’un intérêt accru pour les productions culturelles béninoises.

Cette dynamique, a-t-il expliqué, contribue à valoriser les chaînes de valeur culturelles et à renforcer l’attractivité du Bénin comme destination culturelle sur le plan régional et continental.

Jean-Michel Abimbola a également rappelé que Vodun Days s’inscrit dans une stratégie de diversification des sources de revenus, qui vise à faire du secteur culturel un vecteur de développement socio-économique.

Il a encouragé les acteurs du secteur à poursuivre les synergies entre créateurs, entrepreneurs et institutions pour amplifier les retombées économiques et sociales du festival.

Dans cette optique, l’événement est perçu comme une plateforme d’échanges et de réseautage, renforçant les opportunités d’affaires autour des industries culturelles et créatives. Les pouvoirs publics, associés aux partenaires privés, espèrent ainsi consolider une offre touristique plus durable, capable de générer des bénéfices économiques récurrents au-delà de la période du festival.